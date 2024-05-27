إسبانيا: غدا سنعلن مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا

قال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، إن بلاده ستعلن غدا برفقة النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه النرويجي والإيرلندي: “يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية”.

وتابع: “سأطلب من الشركاء في الاتحاد الأوروبي دعم محكمة العدل الدولية رسميا ومطالبة إسرائيل باحترام قرارتها”.

فيما قال وزير الخارجية النرويجي إسبين بارت إيد، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين كما سيتم تنفيذ القرار يوم غد، متابعًا: “نواجه عنفا لا مبرر له في غزة والضفة الغربية”.