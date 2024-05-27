انخفاض الخسائر المتراكمة لـ”مجموعة الحكير” إلى 34.9% من رأس المال

أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية “مجموعة الحكير”، اليوم الاثنين، عن انخفاض الخسائر المتراكمة من 36.2% إلى 34.9% من رأس المال الحالي للشركة والبالغ 315 مليون ريال كما في 31 مارس 2024.

وأوضحت “مجموعة الحكير” في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الاثنين، أنها اتخذت عددًا من الإجراءات لتخفيض خسائرها المتراكمة، مشيرة إلى أنها أعادت تقييم أعمال مصادر دخل المجموعة والمساهمة في رفع كفائتها وفاعليتها.

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وأضافت أن من بين الإجراءات الاستمرار في إعادة هيكلة قطاعات الشركة لتحسين الفعالية والكفاءة في النواحي التشغيلية والإدارية، والاستمرار في تقييم مشاريع المجموعة والتخارج من المشاريع ضعيفة الأداء والتي تحقق خسائر تشغيلية.