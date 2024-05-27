ارتفاع أرباح “كوارا” لـ 12.5 مليون ريال رغم تراجع الإيرادات 0.63% بالربع الأول من 2024

أعلنت شركة كوارا للتمويل، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، عن الربع الأول من العام الحالي 2024.

وشهد الربع الأول من 2024، ارتفاعًا في صافي أرباح الشركة بنسبة 1.92% إلى 12.57 مليون ريال مقابل 12.33 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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وأوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” تراجع إيرادات الربع الأول من 2024، بنسبة بنسبة 0.63% إلى 49.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 49.46 في الربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة النمو في صافي الربح إلى الطلب المتزايد على المنتجات المالية، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على عائد جيد على المنتجات مقارنة بالعام الماضي بسبب التركيز على منتجات التجزئة.