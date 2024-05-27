طريقة التقديم عبر “ناجز” حال عدم دفع المستأجر قيمة العقد

يتزايد البحث حول طريقة التقديم عبر منصة ناجز حال عدم دفع المستأجر قيمة العقد.
وفيما يلي خطوات يجب معرفتها لإتمام الخطوة بطريقة صحيحة:
1- الدخول على حسابك في ناجز
2- رفع دعوى تنفيذ مالي على المستأجر بموجب العقد
3- وضع رقم العقد
4- الدخول على التنفيذ
5- رفع دعوى قضائية مالية
6- وضع رقم العقد
7- وضع الدفعة الغير مدفوعة
8- إذا كان لدى المستأجر مبالغ بنكية يتم الحجز عليها وإعطاءها للمؤجر
ولكن كيف يتم تقديم الأمر عبر ناجز بالخطوات:
1- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني
2- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
3- اختيار باقة (التنفيذ)
4- الدخول إلى خدمة (تقديم طلب تنفيذ)
5- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
6- تحديد نوع الطلب
7- إدخال بيانات طالب التنفيذ (في حال كان صفة مقدم الطلب “أصالة عن نفسه” فإنه يتم جلب بيانات طالب التنفيذ تلقائيًا من النظام)
8- إدخال بيانات المنفذ ضده
9- إدخال بيانات مضمون الطلب (بالإضافة إلى تحميل نسخة من السند – ترجمة في حال لم يكن باللغة العربية)
10- تقديم الطلب
11- وصول إشعار برقم الطلب إضافة إلى رسالة نصية
12- لمتابعة حالة الطلب يمكن الدخول لبوابة ناجز