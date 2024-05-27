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فريق التحرير

27 مايو 2024

7 نقاط رئيسية توضحها التجارة.. الفرق بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد

اقتصاد
7 نقاط رئيسية توضحها التجارة.. الفرق بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد

يتسائل الكثير عن الفرق المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد، ويختلط الأمر على البعض في الفرق بين الاثنين، ولتوضيح الاختلافات والفروق، نشرت وزارة التجارة، صورة توضح الفرق.

وأوضحت وزارة التجارة، الفرق بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة.

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وفي المنشور الذي نشرته وزارة التجارة، هناك 7 اختلافات واضحة بين الاثنين، تبدأ من الملكية وصولاً إلى تعديل نظام الشركة.

الملكية

تكون الملكية في المؤسسة الفردية لمالك المؤسسة، لكن في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد المساهمة وشركة الشخص الواحد المساهمة المبسطة فتكون الملكية لمالك رأس المال.

الحد الأدنى للمساهمين الشركاء

في المؤسسات الفردية، لا يوجد مساهمين أو شركاء، بينما في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد المساهمة وشركة الشخص الواحد المساهمة المبسطة يكون عدد المساهمين شخص واحد فقط.

الحد الأدنى لرأس المال

لا يوجد حد أدنى لرأس المال في المؤسسة الفردية، كما لا يوجد حد أدنى في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد المساهمة المبسطة، لكن هناك حد أدنى يقدر بـ500 ألف ريال في شركة الشخص الواحد المساهمة.

الإدارة

في المؤسسات الفردية، يكون هناك مدير واحد فقط، وذلك على عكس شركة الشخص الواحد، حيث يتراوح عدد المديرين في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما بين واحد أو أكثر، وفي شركة الشخص الواحد المساهمة فتكون الإدارة عبارة عن مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة، أما شركة الشخص الواحد المساهمة المبسطة تكون الإدارة لرئيس الشركة أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة أو مدير أو مديران أو أكثر.

الأرباح

يجني مالك المؤسسة الأرباح في المؤسسة الفردية، فيما يتم توزيع الأرباح بمقدار عدد الحصص في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وفي شركة الشخص الواحد المساهمة والشخص الواحد المساهمة المبسطة، يتم توزيع الأرباح بمقدار عدد الأسهم.

الذمة المالية

يكون المالك هو المسؤول الوحيد عن الالتزامات في المؤسسة الفردية، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولية عن الديون في باقي أنواع الشركات.

تعديل نظام الشركة

لا ينطبق هذا البند على المؤسسة الفردية، بينما يعود القرار إلى مالك رأس المال في الأنواع الثلاثة الأخرى، لا يسمح النظام لشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن اتخاذ شكل شركة الشخص الواحد.

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