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فريق التحرير

27 مايو 2024

الجوازات: قدوم أكثر من نصف مليون حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية

حج 2024
الجوازات: قدوم أكثر من نصف مليون حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية الحجاج

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (532,958) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 18/ 11/ 1445هـ الموافق 26/ 5/ 2024م.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (523,729)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (9,210) حجاج، وقدِم (19) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

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