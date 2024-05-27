ماكرون: أدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه الشديد إزاء الضربات الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وشدد ماكرون في تصريح عبر حسابه على منصة إكس، على ضرورة وقف هذه العمليات العسكرية، مشيرًا إلى عدم وجود مناطق آمنة للمدنيين في رفح.

وفي نداء للالتزام بالقانون الدولي والأخلاقيات الإنسانية، دعا ماكرون إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا على أهمية حماية الحياة البشرية وتجنب المزيد من الدمار والتصعيد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في وقت حرج، حيث تتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، وتتزايد المطالبات الدولية بضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة المتفاقمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.