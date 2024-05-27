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فريق التحرير

27 مايو 2024

صندوق الاستثمارات يطلق مجموعة “نيو للفضاء”.. خطوة لتمكين قطاع صناعات الفضاء بالسعودية

اقتصاد
صندوق الاستثمارات يطلق مجموعة “نيو للفضاء”.. خطوة لتمكين قطاع صناعات الفضاء بالسعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، وستعمل الشركة على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالميا.

وتهدف الشركة لتطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في السعودية، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محلياً ودولياً، وستستثمر المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.

وستركز المجموعة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية هي: اتصالات الأقمار الصناعية، رصد الأرض والاستشعار عن بعد، الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء؛ إلى جانب صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.

يُعدّ تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG) من قبل صندوق الاستثمارات العامة خطوة هامّة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كرائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية.
تهدف المجموعة إلى لعب دور محوري في تحفيز هذا القطاع الحيوي، من خلال:
تطوير وتعزيز الأنشطة التجارية:
ستعمل المجموعة على توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، ممّا يُسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع.
الاستثمار في الأصول والقدرات:
تخطط المجموعة للاستثمار في الأصول والقدرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في مجال الفضاء، ممّا يُساعد على جلب أحدث التقنيات والمعارف إلى المملكة.
تطوير وتوطين الخبرات:
تركز المجموعة على تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة في مجال الفضاء، ممّا يُسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم طموحات المملكة في هذا المجال.
4 وحدات أعمال رئيسية
تُركز مجموعة نيو للفضاء على أربع وحدات أعمال رئيسية تشمل:
اتصالات الأقمار الصناعية:
تهدف هذه الوحدة إلى توفير خدمات اتصالات فضائية موثوقة وعالية الجودة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في المملكة.
رصد الأرض والاستشعار عن بعد:
ستعمل هذه الوحدة على توفير بيانات وصور عالية الدقة للأرض، ممّا يُسهم في دعم مختلف التطبيقات مثل التخطيط العمراني، والزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية.
الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء:
ستركز هذه الوحدة على توفير خدمات ملاحة فضائية دقيقة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء (IoT) المبتكرة.
صندوق رأس مال استثماري:
سيتم تأسيس صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء، ممّا يُسهم في دعم الشركات الناشئة في هذا المجال الواعد.

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