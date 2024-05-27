الشهري يُعلن قائمة الأخضر تحت 23 عامًا المشاركة في بطولة موريس ريفيلو الدولية

أعلن سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).

وتنطلق بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون)، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 16 لذات الشهر، في فرنسا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، رفقة كلا من فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.

فيما يتواجد كلا من منتخبات إيطاليا، اليابان، أوكرانيا، إندونيسيا، وبنما، في المجموعة الثانية.

وسيدخل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكرًا إعداديًا بداية من بعد غدً الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، قبل السفر لفرنسا يوم الجمعة للمشاركة في البطولة الدولية.

قائمة الأخضر تحت 23 عامًا لبطولة موريس ريفيلو الدولية

واستدعى المدير الفني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، على النحو التالي: أحمد أبو راسين، تركي بالجوش، عمار العمار، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، سالم النجدي، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، زيد العنزي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، ياسين الزبيدي، يزيد جوشان، عثمان العثمان، مشاري النمر، طلال حاجي.

جدير بالذكر بأن الأخضر سيواجه منتخب كوريا الجنوبية يوم الإثنين 3 يونيو، في افتتاح مشواره في البطولة.

فيما سيواجه منتخب المكسيك يوم الجمعة 7 يونيو، في حين سيحلّ ضيفًا على منتخب فرنسا يوم الأحد 9 لذات الشهر، ثم منتخب ساحل العاج يوم الثلاثاء في 11 من شهر يونيو المقبل.