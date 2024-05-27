الحنفوش حكمًا لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي الهلال نظيره الوحدة، اليوم الإثنين، على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في ختام دوري روشن السعودي.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 93 نقطة في رصيده، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، ولم يخسر خلال مشواره في البطولة.

ونجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن، ولديه 36 نقطة، جمعهم من خوضه 33 لقاء، فاز خلالهم في 10 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر 17 مرة.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والوحدة:

ويُدير المباراة الحكم شكري الحنفوش، ويعاونه عيسى الخيبري، ومحمد وزي.

ورائد الزهراني حكمًا رابعًا، ومحمد الحربي حكمًا للفيديو، ويعاونه علي العلي.