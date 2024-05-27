“تاسي” يواصل تراجعه ويغلق عند مستوى 11831.22 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” تراجعه خلال جلسة اليوم الاثنين، وانخفض 19.42 نقطة ما نسبته 0.16% ليغلق عند مستوى 11831.22 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 214.7 مليون سهم بقيمة تداول تجاوزت 5.89 مليار ريال، عبر تنفيذ 532.4 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

ارتفعت أسهم 110 شركة خلال جلسة اليوم من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغ 234 شركة، وتصدرهم أسهم شركات صناعة الورق وتشب ومسك ومتطورة ومبكو بنسب تراوحت بين 4.89 إلى 3.01%.

وأغلقت 108 شركة على انخفاض تصدرهم شركات أنابيب الشرق وكابلات الرياض والسعودي الألماني الصحية وبنيان ريت وسيرا، بنسب تراوحت بين 5.84 إلى 3.36%.

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع بنسب 0.71% ليغلق عند مستوى 26448.54 نقطة بقيمة تداولات بلغت أكثر من 28.6 مليون ريال.