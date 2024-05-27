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فريق التحرير

27 مايو 2024

اللجنة الوزارية العربية تلتقي مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي لمناقشة التطورات الخطيرة في غزة

دوليات
اللجنة الوزارية العربية تلتقي مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي لمناقشة التطورات الخطيرة في غزة

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً اليوم مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

شارك في الاجتماع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري.

ناقش الاجتماع التطورات الخطيرة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين العزل، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته للتدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وجددوا التأكيد على أهمية تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأعرب أعضاء اللجنة عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية أو مناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية ككل.

كما دعوا إلى مواجهة كافة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية وتعوق دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر.

وشددوا على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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