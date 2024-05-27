الدوري السعودي يرغب في ضم نجم إشبيلية

يحظى المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، باهتمام من قبل بعض الأندية في الدوري السعودي، لضمه في موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فإن النصيري يتمتع باهتمام بعض الأندية وفي الدوري السعودي والدوري الإنجليزي.

وأشار جاليتي إلى أن نادي إشبيلية منفتح لتقبل العروض التي لا تقل عن 15/20 مليون يورو.

وشارك يوسف النصيري، مع إشبيلية في 41 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وتعرض إشبيلية للهزيمة أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الختامية ببطولة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن إشبيلية يتواجد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 11، وخسر 17 لقاء خلال مشواره ببطولة الدوري.