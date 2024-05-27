ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الختامية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 مايو 2024

ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الختامية

رياضة
ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الختامية

يشهد اليوم الإثنين، إقامة 9 مباريات في الجولة الرابعة والثلاثين والختامية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع الوحدة على ملعب على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز، ويلاقي النصر نظيره الاتحاد على ملعب الأول بارك.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 93 نقطة في رصيده، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، ولم يخسر خلال مشواره في البطولة.

ونجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما يتواجد النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

ترتيب الدوري السعودي قبل بدء الجولة الختامية:

1-الهلال في المركز الأول برصيد 93 نقطة.

2-النصر في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

3-الأهلي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

4-التعاون في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

5- الاتحاد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

6- الاتفاق في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

7- الفتح في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

8-الفيحاء في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

9- الشباب في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

10- ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

11- الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

12- الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

14-الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

15-أبها في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

16-الطائي في المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.

17- الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

18- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

 

تابعنا: