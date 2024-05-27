ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الختامية

يشهد اليوم الإثنين، إقامة 9 مباريات في الجولة الرابعة والثلاثين والختامية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع الوحدة على ملعب على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز، ويلاقي النصر نظيره الاتحاد على ملعب الأول بارك.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 93 نقطة في رصيده، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، ولم يخسر خلال مشواره في البطولة.

ونجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما يتواجد النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

ترتيب الدوري السعودي قبل بدء الجولة الختامية:

1-الهلال في المركز الأول برصيد 93 نقطة.

2-النصر في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

3-الأهلي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

4-التعاون في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

5- الاتحاد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

6- الاتفاق في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

7- الفتح في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

8-الفيحاء في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

9- الشباب في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

10- ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

11- الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

12- الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

14-الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

15-أبها في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

16-الطائي في المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.

17- الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

18- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.