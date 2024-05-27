بايدن يظهر غضبا متزايدا تجاه وسائل الإعلام قبل 6 أشهر من الانتخابات

يظهر الرئيس الديموقراطي جو بايدن غضبا متزايدا تجاه الصحفيين، وأصبح في الآونة الاخيرة يكثّف من ملاحظاته اللاذعة إلى وسائل الإعلام.

ويواجه بايدن الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل.

ورد مؤخرا وهو يغادر الكنيسة على مراسل سأله ببساطة كيف قضى يومه قائلا “صليت من أجلكم جميعا.أنتم بحاجة للمساعدة”.

والخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ويليام روتو، تذمر الديموقراطي (81 عاما) “أنتم ( في إشارة للصحافيين) لا تلتزمون بكلمتكم أبدا”.

وكان صحفي وجه له سؤالا عن الوضع في هايتي والحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قال سابقا إنه لن يجيب إلا على “سؤال واحد”. وانتهى به الأمر بالإدلاء بتعليق مقتضب على الوضع في الشرق الأوسط.

وينتقد الفريق الانتخابي للرئيس الديموقراطي وسائل الإعلام لتقليلها من خطر دونالد ترامب على الديمقراطية، ولاهتمامها بسن بايدن أكثر من بسجله الاقتصادي الذي يعتبر جيدا نسبيا.

وبعيدا عن مهاجمة وسائل الإعلام المحافظة فحسب، فقد طور معسكر بايدن عداءا خاصا تجاه صحيفة نيويورك تايمز، وهي صحيفة يومية تعتبر من يسار الوسط.

وهاجم متحدث باسم حملة بايدن الصحيفة بعد أن قامت الصحيفة في فبراير الماضي بتفنيد بعض تأكيدات بايدن بشأن الاقتصاد، قائلا “من يغض الطرف عن أكاذيب دونالد ترامب؟ نيويورك تايمز!”.

ولم يهاجم بايدن أبدا الصحافة بحدة مثل سلفه ترامب.