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27 مايو 2024

أتلتيكو مدريد الإسباني يُعلن العودة إلى شعاره القديم

رياضة
أتلتيكو مدريد الإسباني يُعلن العودة إلى شعاره القديم

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تغيير شعار النادي، والعودة إلى الشعار السابق، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي.

وأفاد أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي بأن اعتبارًا من الأول من يوليو، الذي تم إصداره في عام 2017.

وأكد بأن أعضاء أتلتيكو مدريد، أدوا صوتهم من أجل عودة النسخة السابقة من الشعار لتمثيلنا اليوم.

وأشار النادي إلى أنه وبالنظر إلى حقيقة أن موسم المباريات في ملعبهم قد انتهت بالفعل.

وأفاد النادي بأن هذا الشعار ليس الوحيد في تاريخهم، على الرغم من أنه ربما يكون الأكثر اعتزازًا بين الإصدارات العديدة التي تمت ارتداءها على مدى العقود الأثني عشر الماضية.

وأختتم النادي موضحًا بأن شعار أتلتيكو مدريد هو احتضان تاريخه وتذكره دائمًا، ومراقبة المستقبل دائمًا، وبأن هناك مرحلة جديدة جارية بالفعل مع العودة إلى الشعار القديم، والذي سيمثلهم رسميًا في غضون شهر واحد فقط.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد الموسم أنهى بطولة الدوري الإسباني وهو يتواجد في المركز الرابع، برصيد 76 نقطة.

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