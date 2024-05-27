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فريق التحرير

27 مايو 2024

رقم مميز لساديو ماني قبل مواجهة الاتحاد

رياضة
رقم مميز لساديو ماني قبل مواجهة الاتحاد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو

يمتلك النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر المهاجم، رقما مميزا خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي، قبل انطلاق الجولة الختامية والأخيرة مساء اليوم.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، سجل ساديو ماني لاعب النصر إجمالي 241 لمسة في منطقة جزاء الخصم في موسم الدوري السعودي للمحترفين الحالي، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين هذا الموسم.

ويتفوق فريق النصر على الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى أحمد حجازى، من ناحية القيمة التسويقية قبل المواجهة النارية التى تجمع بينهما مساء الإثنين.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق النصر نحو 144 مليون يورو، بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمى، مقابل 100.68 مليون يورو قيمة فريق اتحاد جدة

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