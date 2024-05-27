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فريق التحرير

27 مايو 2024

“سدايا” تصل مطار أديسومارمو في إندونيسيا بمبادرة طريق مكة

حج 2024
“سدايا” تصل مطار أديسومارمو في إندونيسيا بمبادرة طريق مكة

واصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها التقنية والرقمية في مبادرة “طريق مكة” لعام 1445هـ في الدول المستفيدة، ومنها إندونيسيا عبر مطار أديسومارمو الدولي في مدينة سولو.

نفذت “سدايا” الأنظمة التقنية المطلوبة تحت إشراف مباشر في إعداد بنية تحتية رقمية لصالة الحجاج بالمطار، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، بما في ذلك تشغيل وإدارة “الحقائب الذكية”، لتيسير عملية إنهاء إجراءات دخول الحجاج.

تضمنت هذه الجهود تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهي جزء من رؤية المملكة 2030، تُنفذ بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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