تشكيل الهلال الرسمي أمام الوحدة في دوري روشن

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الوحدة في بطولة الدوري السعودي.

ويلاقي الهلال نظيره الوحدة، اليوم الإثنين، على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في ختام دوري روشن السعودي.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 93 نقطة في رصيده، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، ولم يخسر خلال مشواره في البطولة.

ونجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن، ولديه 36 نقطة، جمعهم من خوضه 33 لقاء، فاز خلالهم في 10 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر 17 مرة.

تشكيل الهلال أمام الوحدة:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، محمد القحطاني.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، صالح الشهري.