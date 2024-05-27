تشكيل النصر أمام الاتحاد في دوري روشن

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه الرسمي أمام الاتحاد، في ختام بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن.

ويحتل النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

في المقابل يتواجد الاتحاد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 54 نقطة، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 11 مرة.

تشكيل النصر أمام الاتحاد:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، محمد فتيل، محمد قاسم.

خط الوسط: علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، سامي النجعي.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.