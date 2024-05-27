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فريق التحرير

27 مايو 2024

تبادل تجاري يصل لـ 533 مليون ريال ومجلس أعمال مشترك.. ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الكرواتي على تشكيل حكومته الجديدة

دوليات
تبادل تجاري يصل لـ 533 مليون ريال ومجلس أعمال مشترك.. ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الكرواتي على تشكيل حكومته الجديدة

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيد أندريه بلينكوفيتش، رئيس الوزراء في جمهورية كرواتيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وفي السنوات الأخيرة، نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 198% ليصل إلى 533 مليون ريال عام 2021، وفق رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، بينما امتازت العلاقات التجارية بين البلدين اللذان اتفقا في فبراير من العام الماضي على تأسيس مجلس أعمال سعودي كرواتي مشترك، تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية؛ ليُعنَى بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين.

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