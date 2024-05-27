5 مكونات أساسية تساعد على التحفيز ونجاح بيئة العمل

الدكتور محمد عمار – استشاري التدريب وتطوير الأداء

تبذل إدارات الموارد البشرية جهودا مستمرة في الشركات والمؤسسات، لإنشاء بيئة عمل محفزة تساعد على زيادة الإنتاج ورفع سقف الطموحات لأي كيان اقتصادي، ويجب أولا فهم المحددات الأساسية التي تؤثر على أداء الموظفين وتحفزهم، ومن بين هذه المحددات:

– وجود رؤية واضحة وأهداف محددة: إذ يتعين على الموظفين معرفة الغرض من عملهم، وما الأهداف التي يجب عليهم تحقيقها، خاصة أن وجود رؤية واضحة يساعدهم على التركيز والالتزام.

– توجيه ودعم الإدارة: يجب على الإدارة توجيه الموظفين وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم لتحقيق الأهداف المحددة.

– تقديم فرص التطوير والتدريب: يشعر الموظفون بالحماس عندما يحصلون على فرص لتطوير مهاراتهم وتعلم أشياء جديدة تساعد على الارتقاء بأفكارهم التي تصب في صالح العمل؛ لذلك من المهم تقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين باستمرار.

– تقدير وإشادة: من المهم أن يشعر الموظفون بأن عملهم محل تقدير وإشادة داخل بيئة العمل، ويجب تقديم الملاحظات الإيجابية والتقدير للجهود المبذولة بشكل دائم، كون رفع وتعزيز الروح المعنوية للعاملين من أهم أسباب النجاح والتحفيز في بيئة العمل.

– بيئة عمل إيجابية: يجب أن تكون بيئة العمل محفزة وإيجابية، حيث يشعر الموظفون بالراحة والتشجيع، ما يرفع من سقف إصرارهم على النهوض بكيانهم المؤسسي وإنجاح منظومة العمل.