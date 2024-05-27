5 مكونات أساسية تساعد على التحفيز ونجاح بيئة العمل

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    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

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    12:00
  • 25 - 27
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

27 مايو 2024

5 مكونات أساسية تساعد على التحفيز ونجاح بيئة العمل

مقالات متخصصة
5 مكونات أساسية تساعد على التحفيز ونجاح بيئة العمل

الدكتور محمد عمار – استشاري التدريب وتطوير الأداء

تبذل إدارات الموارد البشرية جهودا مستمرة في الشركات والمؤسسات، لإنشاء بيئة عمل محفزة تساعد على زيادة الإنتاج ورفع سقف الطموحات لأي كيان اقتصادي، ويجب أولا فهم المحددات الأساسية التي تؤثر على أداء الموظفين وتحفزهم، ومن بين هذه المحددات:

– وجود رؤية واضحة وأهداف محددة: إذ يتعين على الموظفين معرفة الغرض من عملهم، وما الأهداف التي يجب عليهم تحقيقها، خاصة أن وجود رؤية واضحة يساعدهم على التركيز والالتزام.

– توجيه ودعم الإدارة: يجب على الإدارة توجيه الموظفين وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم لتحقيق الأهداف المحددة.

– تقديم فرص التطوير والتدريب: يشعر الموظفون بالحماس عندما يحصلون على فرص لتطوير مهاراتهم وتعلم أشياء جديدة تساعد على الارتقاء بأفكارهم التي تصب في صالح العمل؛ لذلك من المهم تقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين باستمرار.

– تقدير وإشادة: من المهم أن يشعر الموظفون بأن عملهم محل تقدير وإشادة داخل بيئة العمل، ويجب تقديم الملاحظات الإيجابية والتقدير للجهود المبذولة بشكل دائم، كون رفع وتعزيز الروح المعنوية للعاملين من أهم أسباب النجاح والتحفيز في بيئة العمل.

– بيئة عمل إيجابية: يجب أن تكون بيئة العمل محفزة وإيجابية، حيث يشعر الموظفون بالراحة والتشجيع، ما يرفع من سقف إصرارهم على النهوض بكيانهم المؤسسي وإنجاح منظومة العمل.

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