نجوم مانشستر سيتي على أبواب الدوري السعودي

بات نادي مانشستر سيتي مهددًا بفقدان 3 لاعبين في كتيبته الأساسية لصالح أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكتفى نادي مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي فقط، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي ثم خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة النهائية.

ويفكر الإسباني بيب جوارديولا بإجراء تغييرات ضخمة على تشكيل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو ما قد يفتح الطريق لأندية الدوري السعودي لإبرام أكثر من صفقة.

وأفادت صحيفة “تايمز” الإنجليزية أن هناك 3 ركائز أساسية في صفوف مانشستر سيتي تُحيط الشكوك باستمرارهم مع الفريق الموسم المقبل من عدمه.

وتسيطر الشكوك على مسؤولي مانشستر سيتي حول إمكانية طلب إيديرسون الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أزماته المتكررة مع بيب جوارديولا الموسم الحالي.

وعلى الرغم من أن عقد إيديرسون مستمر مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2026، لكنه قد يفضل الرحيل في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتأتي أندية دوري روشن على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد معه حال رحل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل.

أما اللاعب الثاني هو كيفن دي بروين، والذي بدأ يفضل بيب جوارديولا رحيله سواء الصيف المقبل أو بنهاية عقده في يونيو 2025.

وتأتي رغبة بيب جوارديولا في التخلص من كيفن دي بروين بسبب إصاباته المتكررة والتي أدت لغيابه ما يصل إلى 5 أشهر عن الملاعب، بالتالي يفضل استبداله بلاعب أكثر شبابًا.