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27 مايو 2024

حدث تاريخي ينتظر نابولي الموسم المقبل

رياضة
حدث تاريخي ينتظر نابولي الموسم المقبل

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، مستجدات مفاوضاته مع المدرب أنطونيو كونتي، لتولي تدريب الفريق.

نابولي عاش موسمًا عصيبًا في 2023-2024 بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي رفقة لوتشيانو سباليتي، ليشرف على تدريبه هذا الموسم، كل من رودي جارسيا، والتر ماتزاري وفرانشيسكو كالزونا على الترتيب.

وتراجع نابولي كثيرًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليهبط إلى المركز العاشر بـ53 نقطة، مع تأكد غيابه الموسم المقبل، عن المشاركة في أي من المسابقات الأوروبية الثلاث.

وقال رئيس نابولي في تصريحات نشرها موقع “فوتبول إيطاليا” عن مفاوضات كونتي: “الأيام الـ10 القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات بعد أن نجري كل التقييمات الضرورية والموضوعية في هذا الشأن”.

كان كونتي رفض عرضًا رسميًا من نابولي في يناير الماضي، رافضًا قطع إجازته التي بدأها في الربع الأول من 2023، بالتحديد منذ إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، 26 مارس.

وأوضح الموقع أن كونتي وافق على تدريب نابولي مقابل راتب يبلغ 8 ملايين يورو في السنة الواحدة، ما يضعه على رأس قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي.

 

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