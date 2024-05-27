الشوط الأول.. النصر يتقدم بهدف نظيف أمام الاتحاد

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتحاد بنتيجة 0/1 للنصر، في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك، في ختام مباريات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2023-2024.

سجل كريستيانو رونالدو هدف النصر في اتحاد جدة في الدقيقة 45+3.

ودفع كاسترو مدرب النصر بعدد من اللاعبين الاحتياطيين في مباراة اليوم، بهدف إراحة الأساسيين قبل موقعة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل.

ورغم ذلك فإنه اعتمد على القائد كريستيانو رونالدو ضمن التشكيل الأساسي، خصوصًا أن الدون يحتاج تسجيل هدف واحد لمعادلة رقم عبدالرزاق حمدالله، أكثر من سجل في موسم واحد (34 هدفًا موسم 2018-2019).