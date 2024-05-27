ساعات الحسم لكريم بنزيما مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية تركية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد بات قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية بعد وجود أزمات مع إدارة النمور.

وأكدت صحيفة “فوتوماك” التركية أن كريم بنزيما اجتمع خلال اليومين الماضيين مع رئيس نادي فنربخشة، علي كوتش، في جزيرة ساموس اليونانية، لبحث إمكانية انتقاله للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة: “سيكون كريم بنزيما هو سلاح رئيس النادى لحسم الانتخابات والتى يستهدف خلالها البقاء لفترة رئاسية جديدة، ويستهدف فنربخشة ضم النجم الفرنسى بعدما عقد على كوتش، اجتماعًا إيجابيًا للغاية مع اللاعب واتفق الطرفين إلى حد كبير، ولكن سيتم تجميد الصفقة لحين فوز رئيس النادي في الانتخابات”.