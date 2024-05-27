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فريق التحرير

27 مايو 2024

لتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.. وزير الموارد البشرية يدشين معرض “إينا 2024”

اقتصاد
لتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.. وزير الموارد البشرية يدشين معرض “إينا 2024”

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد بن سليمان الراجحي، فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2024” في الرياض، والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام تحت شعار “شراكات فاعلة لأهداف التنمية المستدامة”.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الراجحي بالتطورات الملموسة في المجال التطوعي بالمملكة، حيث بلغ عدد المتطوعين بنهاية عام 2023 حوالي 830 ألفاً، ويتم العمل على رفع نسبة تطوع السعوديين لتصل إلى 1.7 مليون متطوع بحلول عام 2030.

كما شهد نمو عدد المنظمات غير الربحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأكد الراجحي على الدور الهام للقطاع الغير ربحي في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي، حيث تساهم هذه القطاعات بنسبة 0.87% من إجمالي الناتج المحلي، والعمل جار لرفع هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2030.

وجرى خلال اليوم الأول من المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية غير الربحية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي الأول من نوعه في المملكة ويهدف إلى دعم المنظمات والكيانات العاملة في هذا القطاع المتنوع وإبراز دورها في خدمة المجتمع، حيث يشارك فيه أكثر من 85 جهة محلية ودولية لعرض تجاربهم ونجاحاتهم وتبادل الخبرات والمعرفة، وبما يساهم في تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

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