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فريق التحرير

27 مايو 2024

تبادل تجاري يصل لـ 11.13 مليار ريال.. وزير الصناعة يبحث فُرص الاستثمار المشترك في هولندا

اقتصاد
تبادل تجاري يصل لـ 11.13 مليار ريال.. وزير الصناعة يبحث فُرص الاستثمار المشترك في هولندا وزير الصناعة والثورة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف

بدأ وزير الصناعة والثورة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى مملكة هولندا؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين.

يلتقي “الخريف”، على هامش الزيارة، عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهولندية، إضافة إلى عدد من قادة القطاع الخاص؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها السعودية في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما من المقرر أن يجري وزير الصناعة والثروة المعدنية عددًا من الزيارات الميدانية بالمصانع والشركات الهولندية العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ وذلك بهدف تشجيع الشراكات بين جهات القطاع الخاص في البلدين.

وصل حجم صادرات السعودية غير النفطية إلى مملكة هولندا قرابة 2.65 مليار ريال سعودي، بينما وصل حجم واردات السعودية غير النفطية من هولندا إلى 8.48 ريال سعودي، وذلك في العام 2023.

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