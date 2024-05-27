عبر منصة “بلدي”.. “الدفاع المدني” توفر خدمة تعديل التراخيص

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توفير خدمة تعديل التراخيص عبر منصة “بلدي”، المتاحة عبر بوابة سلامة على منصة “أبشر أعمال” التابعة لوزارة الداخلية الإلكترونية.

وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الدفاع المدني ووزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تقديم حلول رقمية تسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، وتسهل عليهم إجراءات التراخيص بيسر وسهولة.

وتشمل الخدمات التي يوفرها تطبيق ومنصة “بلدي” إصدار الرخص التجارية، الذي يسهل على أصحاب المنشآت التجارية مزاولة أنشطتهم بسهولة، بالإضافة إلى الحصول على شهادة امتثال المباني التجارية، التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وضمان امتثال الأنشطة للوائح الحكومية.

ومن بين الخدمات الأخرى المتاحة خدمة الحصول على الشهادة الصحية للعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، الأمر الأساسي لبدء وتشغيل هذا النوع من الأعمال بشكل منتظم.

وكذلك توفر “بلدي” خدمات بلدية مؤتمتة تعزز تجربة أصحاب الأعمال وتعزز مشاركتهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى الخدمات اليومية لتحسين جودة حياة سكان المدن في جميع أنحاء السعودية.