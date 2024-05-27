الهلال يحطم الأرقام القياسية في دوري روشن

حقق فريق الهلال العديد من المكاسب بعد الفوز على الوحدة بهدفين لهدف في دوري روشن.

ووصل الهلال لهدفه رقم 101، ليصبح بذلك أول فريق بدوري المحترفين يسجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد.

وتفوق الزعيم على غريمه النصر بهدف وحيد كأقوى هجوم، حيث ارتفعت حصيلة “العالمي” إلى 100 هدف بعد فوزه على الاتحاد 4-2، اليوم أيضا.

ويعد دفاع الهلال الأقوى إذ تلقى 23 هدفا، بينما حل دفاع النصر في المركز الرابع ب 42 هدفا.

وتوج الهلال بلقب الدوري قبل 3 جولات من الختام، بينما أنهى الموسم الليلة برصيد 96 نقطة، يليه النصر ب 82 نقطة.