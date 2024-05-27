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فريق التحرير

28 مايو 2024

غرامة 50 ألف ريال للمخالفين.. تأخير إبلاغ مغادرة الوافدين يُعرض مستقدميهم للحبس والترحيل

محليات
غرامة 50 ألف ريال للمخالفين.. تأخير إبلاغ مغادرة الوافدين يُعرض مستقدميهم للحبس والترحيل

نوه الأمن العام إلى فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال وعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل بحق كل مستقدم لا يبلغ عن مغادرة الأشخاص الذين استقدمهم عند انتهاء تأشيرة دخولهم في الموعد المحدد.

كما حث الأمن العام المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأضاف الأمن العام تنبيهاً بأنه لن يتم السماح بدخول مكة المكرمة أو الإقامة فيها لحاملي تأشيرة الزيارة خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ إلى 15/ 12/ 1445 هـ، موضحًا أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها لا تسمح لحامليها بأداء الحج.

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