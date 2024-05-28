قفزة تاريخية لإنفيديا تُهدد هيمنة مايكروسوفت في عالم التكنولوجيا

ارتفع سهم “إنفيديا” عملاقة صناعة الرقائق الأمريكية إلى 1090 دولاراً للسهم خلال تداولات ما بعد نهاية الجلسة أمس الاثنين.

وسجلت قيمة الشركة السوقية نحو 2.7 تريليون دولار مع توقعات بزيادة مبيعات وأرباح الشركة خلال العام الحالي.

ويحتاج سهم إنفيديا الارتفاع 9 % فقط كي تتجاوز شركة أبل باعتبارها ثاني أكبر شركة في العالم قيمة سوقية.

وبذلك تقترب إنفيديا أكثر من عملاق عالم التكنولوجيا أبل وتهدد عرش مايكروسوفت كأكبر شركة قيمة سوقية في العالم.

وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 125 % منذ بداية عام 2024، كما ارتفع بأكثر من 3000 % على مدى السنوات الخمسة الماضية، وأصبحت القية السوقية لإنفيديا الآن أكبر من وول مارت وتسلا وجي بي مورغان وإكسون موبيل مجتمعة.

وسجل سهم إنفيديا إحدى أكبر عمليات الارتفاع في تاريخ البورصة الأمريكية، حيث ارتفع سعره بما يزيد على 260 ألفاً في المئة منذ عام 1999، وصل سعر السهم إلى 1220 دولارا وقتها فستتجاوز القيمة السوقية للشركة 3 تريليونات دولار، وستكون ثالث شركة في التاريخ تحقق هذا الرقم.