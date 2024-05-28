الشاي والقهوة مجانا على طائرات لوفتهانزا هذا الصيف

أعلنت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا”، الإثنين، أنها ستختبر هذا الصيف معاودة تقديم الشاي أو القهوة مجاناً لركاب الدرجة الاقتصادية خلال رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية: “ندرس راهناً إمكان معاودة تقديم بعض المشروبات مجاناً، كالقهوة أو الشاي، للمسافرين في الدرجة الاقتصادية” على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى.

وأضاف أن الشركة تعتزم اختبار هذه الخطوة خلال فترة الصيف لرصد “رد فعل الركاب ومدى رضاهم”.

ويُتوقع أن يساهم هذا الإعلان في تحسين تقديم الخدمات على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى.

وأوقفت مجموعة النقل الجوي الأوروبية الرائدة خدمة المشروبات والوجبات الخفيفة المجانية في صيف 2021، واعتمدت بدلاً منها تقديمها للراغبين لقاء بدل مالي.

ويبلغ ثمن كوب الشاي في القائمة الحالية ثلاثة يورو والقهوة 3,50 يورو، أما البسكويت المملّح فيباع لقاء 2,50 يورو.