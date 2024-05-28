جبل عمر تتسلم رخصة السياحة لتشغيل البرج الرابع من فندق جميرا

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الثلاثاء، عن استلامها رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الرابع والأخير من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف خمسة نجوم.

وأشارت جبل عمر، في بيان عبر “تداول السعودية” إلى أن الفندق يضم 282 غرفة وجناح ذات طراز فخم وعصري، بالإضافة إلى 3 مطاعم ومصلى للرجال ومصلى للنساء بالإضافة إلى غرفة اجتماعات.

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ويتكون فندق جبل عمر جميرا من 4 أبراج، مجاورة بشكل مباشر للحرم الشريف، تضم 1123 غرفة فندقية وجناح فاخرة.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2024.