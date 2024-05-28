جبل عمر تتسلم رخصة السياحة لتشغيل البرج الرابع من فندق جميرا

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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
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    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
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    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

28 مايو 2024

جبل عمر تتسلم رخصة السياحة لتشغيل البرج الرابع من فندق جميرا

اقتصاد
جبل عمر تتسلم رخصة السياحة لتشغيل البرج الرابع من فندق جميرا

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الثلاثاء، عن استلامها رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الرابع والأخير من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف خمسة نجوم.

وأشارت جبل عمر، في بيان عبر “تداول السعودية” إلى أن الفندق يضم 282 غرفة وجناح ذات طراز فخم وعصري، بالإضافة إلى 3 مطاعم ومصلى للرجال ومصلى للنساء بالإضافة إلى غرفة اجتماعات.

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ويتكون فندق جبل عمر جميرا من 4 أبراج، مجاورة بشكل مباشر للحرم الشريف، تضم 1123 غرفة فندقية وجناح فاخرة.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2024.

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