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28 مايو 2024

مساهمو “الكابلات” يطالبون بعقد عمومية لعزل عضوين بمجلس الإدارة ورفع دعوى عليهما

اقتصاد
مساهمو “الكابلات” يطالبون بعقد عمومية لعزل عضوين بمجلس الإدارة ورفع دعوى عليهما

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها خطابات من بعض مساهميها بطلب عقد اجتماع جمعية عامة عادية لعزل عضوين من أعضاء المجلس ورفع دعوى مسئولية عليهما.

وقالت “الكابلات السعودية” في بيان عبر “تداول السعودية” إنها تلقت خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من رأس مال الشركة يطلبون عقد جمعية عامة للمساهمين للتصويت على عدة بنود.

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وأوضحت أن الشركة أن البنود تضمنت التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك، والتصويت على عزل عضو مجلس الإدارة نائل بن سمير فايز، ورفع دعوى مسئولية عليهما لمحاولتهما الحاق الضرر بمساهمي الشركة.

وأكدت أنها بناء على ذلك ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الخطابات المذكورة والإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

 

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