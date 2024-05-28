إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ما هي حدود 67؟

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.

وأوضح “سانشيز”، أن الدولة الفلسطينية حق مشروع للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن الأمن بالشرق الأوسط، واصفًا الأمر بالخطوة التاريخية والضرورية.

وتابع: “لا نعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 وسنستمر في تقديم الدعم لفلسطين”.

يُذكر أن حدود فلسطين 1967، يعود إلى مفهوم خط الرابع من يونيو 1967 يعني خط المواجهة بين إسرائيل وفلسطين، وكذلك سوريا عشية اندلاع حرب 1967، وتم إقرار حدود 4 يونيو 1967 أساسا لمبدأ حل الدولتين، وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967.

فيما يمثل نصيب دولة فلسطين من أرضها التاريخية يمثل نحو 22%، وذلك من إجمالي الأرض، حيث تنقص نحو 20% عن قرار تقسيم فلسطين، كما أنها تجعل الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، فيما تكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وتضم أراضي 67 مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، وتشكل 22% من أراضي فلسطين التاريخية.