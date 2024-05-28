“عذيب للاتصالات”: ترسية مشروعين من “التدريب التقني” بـ45.51 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) اليوم الثلاثاء، عن ترسية مشروعين مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ اجمالي وقدره 45.51 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت عذيب للاتصالات في بيان عبر “تداول السعودية” أن المشروعات تتضمن تقديم خدمات دوائر إنترنت الربط المخصص لعدد 77 من مواقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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وأشارت إلى أن قيمة المشروع الأول 23.64 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة المشروع الثاني 21.86 مليون ريال، موضحة أن مدة المشروعين سنة واحدة.