نتنياهو يعتزم حل مجلس الحرب والسر في بن غفير وسموتريتش

يُخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب، وذلك لإبعاد الوزيرين اللذين ينتميان لليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إليه، وفق ما كشفت تسريبات من الإعلام الإسرائيلي.

ويهدف نتنياهو لتحقيق تلك الخطوة بعدما هدد عضوا المجلس بيني غانتس وغادي آيزنكوت بالانسحاب منه وتم منح نتنياهو مهلة لإقرار خطط اليوم التالي للحرب في غزة حتى السادس من يونيو القادم.

وفي حالة انسحاب غانتس وآيزنكوت فإن نتنياهو سيكون ملزماً بتعيين وزيرين من الحكومة الموسعة بدلاً منهما في وقت يطالب فيه بن غفير وسموتريتش بالانضمام إلى المجلس.

يأتي ذلك في ظل مساعي المعارضية الإسرائيلية لمناقشة تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو والإطاحة به من منصبه.