استثمارات سعودية في “XAi”.. قفزة نوعية بمجال الذكاء الاصطناعي

جمعت شركة “إكس إيه آي” للذكاء الاصطناعي (xAI) التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نحو 6 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة، لتصل القيمة السوقية للشركة لـ 24 مليار دولار.

شركات سعودية تستثمر في “xAI”

وحصدت الشركة جولة تمويل من السلسلة “بي” بدعم من عدة شركات بينها وشركة المملكة القابضة التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات “ام أي اس”.

وفي بيان لشركة “أم أي أس” أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء، عن استثمار مليون دولار في حصة قابضة في شركة “xAI” التابعة لإيلون ماسك، موضحة أن هذا الاستثمار يعد جزءًا من جولة xAI من السلسلة B بسعر تقييم مسبق قدره 18 مليار دولار.

ولفتت الشركة إلى قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.

يشار إلى أن شركة “المعمر” تأسست عام 1979، وهي إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات في السعودية، وأول شركة مساهمة سعودية تدرج في السوق المالية السعودية في قطاع تقنية المعلومات، وتوفر الشركة حلولًا متكاملة لنظم المعلومات ذات جودة متميزة ومنتجات تقنية مناسبة للمعايير والمواصفات العالمية.

شركة “xAI”

وتركز شركة xAIفي المقام الأول على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتسم بالصدق والكفاءة والمفيدة إلى أقصى حد للبشرية.

وجمعت “xAI” في جولة التمويل Series B مبلغ 6 مليارات دولار بمشاركة مستثمرين رئيسيين منهم: “Valor Equity Partners، وVy Capital، وAndreessen Horowitz، وSequoia Capital، وFidelity Management & Research Company” وآخرين.

وكانت “xAI” تهدف في وقت سابق من هذا الشهر إلى استكمال عملية تمويل بقيمة تقارب 6 مليار دولار.