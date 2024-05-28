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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

28 مايو 2024

سيما.. منصة رقمية تستعرض تاريخ السعودية
منوعات
سيما.. منصة رقمية تستعرض تاريخ السعودية

اقترب إطلاق مشروع “سيما” المنصة الرقمية التي تجمع الأرشيف الرقمي، وتضم أكثر من مليون مادة رقمية عن السعودية، ومن المتوقع انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وتعمل منصة “سيما” على استثمار المواد الإعلامية التي تعكس هوية وتوجهات المملكة منذ ما يزيد عن 60 سنة.

وثقت سيما اللحظات الأولى للبث الأول في السعودية بالإضافة لأول تجربة هاتف والكثير من الأحداث التي تمت في مراحل تطور ونهضة الوطن.

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وتأتي المنصة، تحت مظلة مركز الأرشيف الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون وهو أحد أكبر المراكز الأرشيفية في العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط حيث يملك أكثر من مليون و 200 ألف مادة رقمية مؤرشفة، كما استعرضت سيما في الفترة الماضية بعض التوجهات الخاصة بالمنصة فيما يخص توثيق المراحل التاريخية في الوطن ليبقى أمدا طويلا بما يعزز صورة المملكة ويوثق تاريخها العظيم.

وأشار فريق سيما إلى أن العمل على تأسيس المنصة بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن الفريق العامل في المنصة كثف جهوده لتوفير عالم من الإبداع للمنتجين وصناع المحتوى الذي يعد نقل صورة المملكة للعالم مهمة أساسية لهم.

وسيتم تدشين المنصة لتكون متصفح عام يمكن دخوله واختيار المواد من خلاله أصبح قريبا، حيث سيدشن خلال الشهرين القادمين وسيعلن عن التصنيفات وأنواع المواد الموجودة في المنصة.

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