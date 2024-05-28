سيما.. منصة رقمية تستعرض تاريخ السعودية

اقترب إطلاق مشروع “سيما” المنصة الرقمية التي تجمع الأرشيف الرقمي، وتضم أكثر من مليون مادة رقمية عن السعودية، ومن المتوقع انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وتعمل منصة “سيما” على استثمار المواد الإعلامية التي تعكس هوية وتوجهات المملكة منذ ما يزيد عن 60 سنة.

وثقت سيما اللحظات الأولى للبث الأول في السعودية بالإضافة لأول تجربة هاتف والكثير من الأحداث التي تمت في مراحل تطور ونهضة الوطن.

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وتأتي المنصة، تحت مظلة مركز الأرشيف الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون وهو أحد أكبر المراكز الأرشيفية في العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط حيث يملك أكثر من مليون و 200 ألف مادة رقمية مؤرشفة، كما استعرضت سيما في الفترة الماضية بعض التوجهات الخاصة بالمنصة فيما يخص توثيق المراحل التاريخية في الوطن ليبقى أمدا طويلا بما يعزز صورة المملكة ويوثق تاريخها العظيم.

وأشار فريق سيما إلى أن العمل على تأسيس المنصة بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن الفريق العامل في المنصة كثف جهوده لتوفير عالم من الإبداع للمنتجين وصناع المحتوى الذي يعد نقل صورة المملكة للعالم مهمة أساسية لهم.

وسيتم تدشين المنصة لتكون متصفح عام يمكن دخوله واختيار المواد من خلاله أصبح قريبا، حيث سيدشن خلال الشهرين القادمين وسيعلن عن التصنيفات وأنواع المواد الموجودة في المنصة.