بلجيكا تتعهد تسليم أوكرانيا 30 طائرة إف- 16.. تطير بسرعة 2400 كيلومتر في الساعة

أعلنت بلجيكا التي يزورها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، أنها ستسلم كييف 30 طائرة مقاتلة طراز إف-16 لدعم الحرب ضد روسيا بحلول 2028، على ما قالت وزيرة الخارجية حاجة لحبيب.

واستقبل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الرئيس الأوكراني الثلاثاء عند قرابة الساعة 09,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) لتوقيع اتفاق ثنائي يتضمن هذا التعهد.

وكتب فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس “وقعت ودي كرو اتفاقية أمنية ودعم ثنائية طويلة الأمد بين أوكرانيا وبلجيكا”.

وأوضح زيلينسكي أن الاتفاقية تتضمن هذا التعهد “غير المسبوق” من قبل البلجيكيين بعدد محدد من المقاتلات من طراز اف 16. وقال إن أول هذه المقاتلات “ستصل هذا العام”.

وأكدت الوزيرة البلجيكية الليبرالية في تصريحات لإذاعة بيل-آر تي إل تعهد بلجيكا تسليم 30 طائرة من طراز إف-16 بحلول العام 2028″ مضيفة أنها تأمل أن يكون التسليم الأول لكييف قبل نهاية 2024.

تشارك بلجيكا في “تحالف” مع العديد من الدول الأوروبية الاخرى (هولندا والدنمارك) لتسليم أوكرانيا طائرات إف-16 وتدريب طيارين اوكرانيين على استخدامها.

الأسبوع الماضي أوضحت وزارة الدفاع البلجيكية أن تسليم كييف الطائرات يعتمد على عاملين: وصول طائرات إف-35 التي لا تزال تنتظرها وستحل مكان الأسطول البلجيكي القديم من طائرات إف-16 ووصول قطع الغيار لعودة مقاتلات إف-16 البلجيكية المتوقفة حاليا بداعي الصيانة، إلى الخدمة.

مواصفات الطائرة إف- 16

تعد الطائرة إف -16، على نطاق واسع، واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة الموثوقة عالميا.

وللطائرة أدوار متعددة، حيث يمكن تسليحها بصواريخ وقنابل موجهة بدقة، وهي قادرة على الطيران بسرعة 1500 ميل في الساعة (2400 كيلومتر في الساعة).

وتمكن قدرات الاستهداف العالية لهذه الطائرة أوكرانيا من مهاجمة القوات الروسية في جميع الظروف الجوية وحتى ليلا، بدقة عالية.