انطلاق اكتتاب الأفراد في “تالكو” بسعر 43 ريالاً.. 1.2 مليون سهم بالطرح الأولي

انطلقت عمليات اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 مايو 2024، ممهدة الطريق للمستثمرين الأفراد للمشاركة في نمو الشركة.

تتوفر 1.2 مليون سهم للاكتتاب بسعر ثابت قدره 43 ريالاً للسهم الواحد، وهو سعر تم تحديده نتيجةً لعملية بناء سجل الأوامر التي تمت مؤخراً.

تمثل هذه الأسهم نسبة 10% من الأسهم الإجمالية المطروحة في هذا الاكتتاب العام، مما يعطي المستثمرين الأفراد فرصة هامة للمساهمة في رأس مال الشركة، وبما أن فترة الاكتتاب محدودة في يومين فقط، فإنه من المتوقع أن يشهد الطرح إقبالاً كبيراً، انتهاءً بيوم الأربعاء، 29 مايو 2024.

يُشار إلى أن الاكتتاب الخاص بالمؤسسات المستثمرة قد أُغلق الأسبوع الماضي، مُسجلاً إقبالاً استثنائياً حيث تمت تغطية الطرح بمعدل 68.5 مرة، ما يعكس الثقة الكبيرة في القيمة والأداء المتوقعين لشركة تالكو في السوق.