منشورات توعوية بـ 5 لغات و97 شاشة عرض.. حملة لتعزيز الوعي الصحي للحجاج في المدينة المنورة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية صحية لحجاج بيت الله الحرام تهدف لتوعيتهم بمختلف اللغات والأماكن المختلفة التي يتواجدون فيها في المدينة المنورة.

وبيّن التجمع أن الحملة تشمل الاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ من خلال منشورات توعوية باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية، بالإضافة إلى اللغة العربية؛ بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.

وبدأت الحملة منذ وصول أولى رحلات الحج إلى المدينة المنورة في شهر ذو القعدة الحالي، حيث تم وضع شاشات ذكية في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وفي محطة قطار الحرمين السريع، وكذلك حافلات النقل الترددي، ومراكز الاستقبال بمنافذ الدخول والمناطق التجارية.

كما قام التجمع الصحي بتقديم رسائل توعوية متنوعة ومتجددة عبر منصات الإعلام المختلف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت هذه الرسائل مواضيع هامة مثل الوقاية من أشعة الشمس والمخاطر المرتبطة بها، والإجهاد الحراري، والجفاف، والتسمم الغذائي، والإسعافات الأولية، وممارسات النظافة الشخصية.

وتهدف هذه الحملة إلى ضمان سلامة الحجاج وتقديم تجربة حج آمنة وصحية لهم.