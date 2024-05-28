مختبرات العرب الطبية تقدم فحص فيتامين “د” بخصم خاص

أعلنت مختبرات العرب الطبية، إحدى شركات مجموعة العرب للاستثمارات الصحية، عن تقديم فحص فيتامين “د” بخصم خاص لفترة محدودة. وسيتوفر الفحص بدون أي شروط في جميع فروع العرب لاب في المملكة العربية السعودية.

يُعد فحص فيتامين د ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي. وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين د شائع، خاصة في البلدان التي تتمتع بشتاء طويل وقليل من الشمس.

يمكن أن تسبب أعراض نقص فيتامين “د” آلامًا في العظام والعضلات، والتعب، والضعف، والاكتئاب. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

يقدم فحص فيتامين “د” من “العرب لاب” طريقة سهلة وبأسعار معقولة لقياس مستويات فيتامين د في الجسم. يمكن للنتائج أن تساعدك أنت وطبيبك على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات فيتامين “د”.

العرض ساري المفعول لفترة محدودة فقط، لذا تأكد من الحجز اليوم. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للعرب لاب على https://alarablabs.com/ أو التواصل عبر الأرقام التالية: 8005000200، 0535020803.