مختبرات العرب الطبية تقدم فحص فيتامين “د” بخصم خاص

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

28 مايو 2024

مختبرات العرب الطبية تقدم فحص فيتامين “د” بخصم خاص

منوعات
مختبرات العرب الطبية تقدم فحص فيتامين “د” بخصم خاص مختبرات العرب الطبية

أعلنت مختبرات العرب الطبية، إحدى شركات مجموعة العرب للاستثمارات الصحية، عن تقديم فحص فيتامين “د” بخصم خاص لفترة محدودة. وسيتوفر الفحص بدون أي شروط في جميع فروع العرب لاب في المملكة العربية السعودية.

يُعد فحص فيتامين د ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي. وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين د شائع، خاصة في البلدان التي تتمتع بشتاء طويل وقليل من الشمس.

يمكن أن تسبب أعراض نقص فيتامين “د” آلامًا في العظام والعضلات، والتعب، والضعف، والاكتئاب. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

يقدم فحص فيتامين “د” من “العرب لاب” طريقة سهلة وبأسعار معقولة لقياس مستويات فيتامين د في الجسم. يمكن للنتائج أن تساعدك أنت وطبيبك على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات فيتامين “د”.

العرض ساري المفعول لفترة محدودة فقط، لذا تأكد من الحجز اليوم. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للعرب لاب على https://alarablabs.com/ أو التواصل عبر الأرقام التالية: 8005000200، 0535020803.

تابعنا: