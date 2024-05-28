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فريق التحرير

28 مايو 2024

القيادة تهنئ رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها.. تبادل تجاري يصل لـ1.26 مليار ريال

محليات
القيادة تهنئ رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها.. تبادل تجاري يصل لـ1.26 مليار ريال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى سهلي ورق زودي، رئيسة إثيوبيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيسة إثيوبيا، ولحكومة وشعب إثيوبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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كما، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى سهلي ورق زودي، رئيسة إثيوبيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيسة إثيوبيا، ولحكومة وشعب إثيوبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى أثيوبيا في 2023 ما يُعادل 167.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة واردات السعودية من أثيوبيا ما قوامه 1.1 مليار ريال.

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