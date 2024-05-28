كشفت هيئة التراث عن اعتماد تسجيل وتوثيق 202 موقع أثري جديد في السجل الوطني للآثار، اليوم الثلاثاء.

وأصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة 9119 موقعًا، تعكس في مجملها شمولية وتنوع الآثار الموجودة على أرض المملكة في مختلف مناطقها، وتجسّد العمق التاريخي لهذه الأرض التي شهدت تعاقب الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين.

السجل الوطني للآثار

وأشارت هيئة التراث، إلى أن التسجيل في السجل الوطني للآثار يتم عبر مجموعة من المراحل والإجراءات الدقيقة، تبدأ باكتشاف الموقع الأثري، وتتم معاينته من قبل عدد من المختصين للتحقق من أثريّة الموقع في المرحلة الثانية.

تُختتم المراحل بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري ثم تسجيلها في السجل الوطني للآثار.

مواقع أثرية بالرياض وعسير وحائل

وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثًا عددًا من مناطق السعودية، حيث تم اكتشاف وتوثيق 102 موقع أثري في منطقة الرياض، ومنطقة عسير بواقع 20 موقعًا أثريًا، ومنطقة حائل بـ 80 موقعًا.

تشكّلت المكتشفات الأثرية في مجموعة من المنشآت الحجرية كالآبار، والمذيلات، والدوائر الحجرية، وأساسات المباني، فيما تم توثيق مجموعة من القبور والمدافن التي تعود للعصر الإسلامي المبكر وما قبله.

وتضمنت المكتشفات مجموعة من الأدوات الحجرية كالأسلحة والفؤوس ووسائل الصيد، إضافة إلى مجموعة من النقوش الكتابية التي نُقشت بالقلم الثمودي، بالإضافة إلى اكتشاف وتوثيق عدد من الفنون الصخرية التي مثّلت أشكالاً حيوانية كان أبرزها، المها الوضيحي، والغزلان، والذئاب، والنمور.

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وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام، وتشمل مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين المهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة “بلاغ”، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، مشيرة إلى أهمية دور المواطن بوصفه شريكًا أساسيًا في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.