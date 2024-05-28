بالتعاون مع 11 جهة حكومية.. طرح 18 مشروعاً عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت قائمة المشاريع المطروحة مشروع تعديل المادة 77 من لائحة مؤسسات السوق المالية الذي طرحته هيئة السوق المالية، ومشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية الذي طرحته هيئة التأمين، ومشروع سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي الذي طرحه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ومشروع اشتراطات محال بيع وتأجير معدات البناء الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومشروع تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الذي طرحه البنك المركزي السعودي.

وتهدف هذه المشروعات إلى المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات وأهداف الجميع سواء أفرادًا أو مجتمعًا، ورفع معايير جودة الحياة، ودعم الاستقرار المالي والتنمية الشاملة في البلاد.