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    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
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  • 24 - 26
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  • 24 - 26
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  • 26 - 29
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فريق التحرير

28 مايو 2024

“النهضة” أكثر الأحياء تداولاً عبر البورصة العقارية

اقتصاد
“النهضة” أكثر الأحياء تداولاً عبر البورصة العقارية

وصلت قيمة التداولات عبر البورصة العقارية اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 1.27 مليار ريال عبر 1354 صفقة، بمساحة متداولة تجاوزت الـ 10.39 مليون متر مربع.

وبلغ أعلى سعر للمتر عبر البورصة العقارية اليوم 26250 ريال للمتر المربع، فيما كان متوسط السعر 122 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

وتصدر حي النهضة بجدة قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم الثلاثاء، عبر البورصة العقارية، بقيمة صفقات تجاوزت 29.3 مليون ريال، يليه حي الجنادرية بالرياض بقيمة تخطت 28 مليون ريال.

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وضمت القائمة، حي بدر بالرياض بقيمة صفقات وصلت لأكثر من 22.6 مليون ريال، ثم حي النظيم بالرياض بأكثر من 21.4 مليون ريال، يليه حي الواحة بجدة بقيمة وصلت لأكثر من 8.1 مليون ريال.

 

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