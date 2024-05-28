3 أطعمة ترفع نسبة السكر

كشف أطباء، عن 3 أطعمة معروفة بقدرتها على رفع نسبة السكر في الدم خلال 15 إلى 30 دقيقة، ما يسبب تقلبات في الطاقة ومشاكل صحية محتملة.

المانجا

تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز الذي يجعل مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا، كما أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم.

العسل

يتكون بشكل رئيس من الفركتوز والجلوكوز؛ ما يجعله قادرًا على رفع مستويات السكر في الدم بسرعة فائقة، وينصح الأطباء بتناول العسل باعتدال.

الخضراوات النشوية

وتشمل البطاطا والذرة والبازيلاء، ويمكن تناولها كجزء من نظام غذائي صحي، لكن يجب مراعاة كمياتها وتوازنها مع البروتينات والأطعمة منخفضة مؤشر نسبة السكر في الدم.