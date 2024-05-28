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فريق التحرير

28 مايو 2024

لتخزينهم بضائع منتهية الصلاحية.. التجارة تظبط مخالفات غش تجاري وتصادر 10 آلاف عبوة في عسير

اقتصاد
لتخزينهم بضائع منتهية الصلاحية.. التجارة تظبط مخالفات غش تجاري وتصادر 10 آلاف عبوة في عسير

ضبطت فرق الرقابة بوزارة التجارة في منطقة عسير عدداً من العمالة المخالفة التي خزنت كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في أحد المجمعات السكنية الخاصة بالعمالة، في تحدٍ صارخ للاشتراطات الصحية والتخزينية السليمة.

وجاءت عملية الضبط والحجز بعد مراقبة دقيقة وتنسيق مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالاشتراك مع شرطة منطقة عسير.

وبعد الكشف عن المنشأة المخالفة، تم إغلاقها والتحفظ على البضائع الموجودة داخلها، وهي عبارة عن 10525 عبوة من الحليب ومعجون الطماطم المنتهي الصلاحية.

وتم إتلاف البضائع المضبوطة بموجب الأنظمة المتبعة، فيما أحيل المخالفون للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، الذي يتضمن عقوبات صارمة بحق الجناة تتراوح من السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إلى غرامات مالية ضخمة وحتى التشهير بأسماء وصور المدانين.

وتجدد وزارة التجارة تأكيدها عزمها الشديد على ملاحقة ومحاسبة كل من ينتهك أنظمة حماية المستهلك، وتحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالغش التجاري أو تزوير تواريخ الانتهاء والجودة.

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